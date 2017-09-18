حبس أم قتلت ابنتها لمرورها بأزمة نفسية في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتخلص من طفلتها التي تبلغ ثلاث سنوات، عن طريق كتم أنفاسها حتى الموت، عقب مرور المتهمة بحالة نفسية سيئة لإنفصالها عن زوجها، وعدم اهتمام أهلها بها، ما دفعها لترك المنزل والسكن في أحد الفنادق دائرة المركز.

كما قررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للطفلة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوفاة طفلة على يد والدتها بمنطقة كازلوفي دائرة المركز.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية قيام "أميرة. م. ع" 30 عامًا، حاصلة على بكالوريوس علوم وتربية وتقيم دائرة مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، حال تواجدها بفندق كازلوفي دائرة مركز أخميم، بالتخلص من نجلتها الطفلة "يمنى. م. ع" البالغة من العمر 3 سنوات.

وبمواجهة المتهمة، التي سلمت نفسها إلى الشرطة، اعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق كتم أنفاس ابنتها حتى فارقت الحياة، وعللت ذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة عقب انفصالها عن زوجها وعدم اهتمام أهلها بها.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.