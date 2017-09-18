مشاجرة بين فني تكيف وكمساري توقف قطارا في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تسبب مشاجرة بين فني تكيف وكمساري قطار مكيف "أسوان – القاهرة"، اليوم الإثنين، بسبب الخلاف على فتح باب القطار في توقفه لمدة ثماني دقائق بمحطة سكة حديد طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور قسم شرطة طهطا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد طهطا، بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل القطار رقم 987 مكيف "أسوان – القاهرة" أثناء توقفه على رصيف المحطة.

وتبين أن المشاجرة بين كلاً من "محمد مصطفى محمد" 38 عامًا، فني تكييف بالقطار المشار إليه، ويقيم الخانكة بمحافظة القليوبية، مصابًا بسحجة بمقدمة الرأس "طرف أول"، و"محمد مجاهد محمد" 33 عامًا، كمساري بالسكة الحديد، ويقيم بناحية شطورة دائرة مركز طهطا مصابًا بجرح رضي في فروة الرأس "طرف ثان" بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لرفض الطرف الأول قيام الطرف الثاني بفتح باب القطار قبل دخوله المحطة، ما أدى لتجاوز القطار لمدة 8 دقائق.

ولم ينتج عن ذلك أي تجاوزات بحركة سير باقي القطارات.

وجرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 9384 جنح القسم لسنة 2017.