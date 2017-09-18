القبض على صاحب صالة جيم وبحوزته هرمونات ومكملات غذائية ضارة بالصحة في أكتوبر

القبض على متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مسجد ابن طولون الآثري(صور)

كتب - علاء عمران:

تمكنت الادارة العامة لشرطة التموين من القبض على صاحب صالة جيم وبحوزته هرمونات ومكملات غذائية ضارة بالصحة بمدينة 6 أكتوبر.

وردت معلومات للواء أنــور سعيد ـ مدير الإدارة العامة لشرطة التموين مفادها قيام مالك صالة جيم الغير مرخص لكمال الأجسام الكائن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المكملات الغذائية الخالية من أيه مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر) والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة والمحظور تداولها بالأسواق ذات الآثار بالغ الضرر على الصحة العامة متخذا في ذلك مخزن غير مرخص بداخل صالة الجيم لمزاولة نشاطه، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة برئاسة المقدم حازم العراقي والرائد عمرو طمان بمداهمة المخزن المتحرى عنه وتم ضبط المدير المسئول. وضبط 352 كجم بودرة مكملات غذائية معبأة داخل عبوات ذات اوزان مختلفة 23300 قرص " مكملات غذائية " ،150 أمبول " حقن هرمونات " لنفخ العضلات غير مسجلة بوزارة الصحة .

وقدمت لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بعد معاينة المضبوطات تقريراً فنياً يفيد بأن المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.