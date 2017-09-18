القبض على صاحب مخبز استولى على 2 مليون و359 ألف جنيه من أموال الدعم بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، بقيادة اللواء أنــور سعيد مدير الإدارة، من القبض على صاحب مخبز استولى على 2 مليون و359 ألف جنيه من أموال الدعم بمحافظة الإسكندرية، كما ضبط بحوزته 211 بطاقة تموينية.

ورد معلومات لمباحث التموين مفادها قيام مالك مخبز بلدي، كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفه يوميه وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي استخراج82% ببيعها في السوق السوداء.

وعلى الفور قامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن الاسكندرية بمداهمة المخبز المتحري عنه أسفرت عن ضبطه، وبحوزته 3 ماكينة صرف خبز، وبالفحص تبين استيلائه علي أموال الدعم بدون وجه حق حيث ورد تقرير اللجنة المشكلة من مديرية التموين بالإسكندرية يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وقدرها 2 مليون و359 الف جنية قام بالاستيلاء عليها بدون وجه حق خلال الفترة من 1/8/2017 حتي 16/9/2017 .

وباستكمال الفحص تم ضبط 211 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، قام المتهم بتجميعها للاستيلاء علي الدعم المقرر لها بدون وجه حق، تم التحفظ علي الماكينات والبطاقات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالكشف الفني من خلال قاعدة البيانات على المتهم تبين سابقة اتهامه فى القضية رقم 43452 جنح قسم أول المنتزه لسنة 2015 حضوري بالحبس لمده شهر وكفالة 500 جنية.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتهم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.