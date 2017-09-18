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"أمن القليوبية": عمل تخريبي وراء انفجار خط الغاز ببنها

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مصراوي Masrawy

"أمن القليوبية": عمل تخريبي وراء انفجار خط الغاز ببنها

09:59 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

أرشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

توصل فريق البحث الجنائي إلى وجود عمل تخريبي وراء انفجار محبس الغاز بقريتي وروره ودملو، بعد عثور فريق البحث على شريحة تليفون محمول في موقع الحادث، تحفظ الفريق عليها.

وتوصل فريق البحث الجنائي الذي قاده اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، إلى صاحب الخط، وجار القبض عليه بعد معرفة بياناته من خلال شركة المحمول.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير امن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بانفجار في محبس خط الغاز الواصل بين كفر "الجزار - دملو" قرب الطريق الدولي ببنها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات وأجهزة مجلس المدينة بقيادة أمان عصر نائب رئيس مدينة بنها إلى مكان الواقعة للسيطرة على مصدر الانفجار، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، تحسبًا لحدوث أي حرائق وكلفت إدارة البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد الألفي بكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر اللازم.

من جانبه اكد امان عصر نائب رئيس مدينة بنها، أنه بالمعاينة، تبين وجود إنفجار في محبس الغاز الطبيعي المغذي لقري ورورة و دملو، وتم علي الفور الدفع بفرق الإصلاح وقطع الخدمة عن المنطقة وكذا التيار الكهربائي لتأمين عمليات الإصلاح والمنازل في المنطقة، مشيرا انه تم إعادة التيار وخدمة الغاز بالمنطقة بعد إصلاح العطل.

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