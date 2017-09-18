إحالة 4 من العاملين بوحدة صحية بالمنوفية للتحقيق
إحالة 4 من العاملين بوحدة صحية بالمنوفية للتحقيق
09:56 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017
هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء
المنوفية - مروة فاضل:
أحال المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، 4 من العاملين بالوحدة الصحية بكفر عشما للتحقيق.
جاء ذلك عقب مرور فريق من الإشراف والمتابعة على الوحدة، وتبين ترك 4 موظفين للعمل، وهم طبيب بشري، ودكتورة صيدلانية، ومراقب صحي، ومساعد إداري، بدون إذن مسبق، وتم إحالتهم للشئون القانونية للتحقيق.
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