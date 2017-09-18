خدعوك فقالوا.. "المياه القلوية" تحميك من السرطان وتؤخر الشيخوخة

كتب- أحمد عصام روّاي:

انتشرت منذ فترة ليست بالقصيرة تقليعة "المياه القلوية – Alkaline Water" في العديد من الدول مثل "أمريكا" و "اليابان"، وسرعان ما انتشرت في مختلف دول العالم، حتى وصلت "مصر" في عام 2017.

ويدعي العديد من مستخدمي ومروجي استخدام المياه القلوية عبر العالم أن لها العديد من الفوائد التي تتنوع بين الوقاية من أنواع السرطان المختلفة والقضاء على الحموضة ومقاومة زحف الشيخوخة وتحسين وظائف الجهاز المناعي وترطيب الجلد وغيرها من الفوائد التي لم تتوصل الأبحاثث العلمية لأي أدلة تدعمها بحسب ما ذكره موقع "Mayo Clinic" الطبي الأمريكي.

ففي واقع الأمر ظهرت العديد من الأعراض الجانبية لاستخدام المياه القلوية حسب ما ذكره موقع "Health Line"، ومنها الدوار والقيء والتأثير على تركيز الأملاح في الجسد مما يتسبب في ارتعاش الأيدي وتشنج العضلات وفقدان التركيز.

كما أن تغيير تركيز الأملاح القلوية في الدم يؤثر سلبًا على صحة العظام والغدة الدرقية.

وأكد د/ أيمن راشد -أستاذ طب المسالك البولية وأمراض الذكورة- على المخاطر الناتجة من تغيير كمية المعادن بجسم الإنسان، "إن أي تغيير في ما يدخل لجسم الإنسان يؤثر عليه بشكل أساسي، فالمياه القلوية التي تحتوي على العديد من الأملاح سوف تزيد كمية الأملاح بالدم، كما أنها ستغير درجة قلوية الدم مما سيؤذي مختلف أجهزة الجسد".

واستطرد د/ أيمن، "فالكلى التي تعد العضو المسئول عن تنقية الدم وضبط بيئة الجسم الداخلية سوف تعاني من أجل إخراج كل تلك الأملاح حتى يستعيد الدم توازنه، مما سيؤثر على الكلى بطرق عديدة، من ضمنها تكون الحصوات".