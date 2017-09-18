الحزب الديمقراطي الحر يطالب بحقيبة المالية حال دخوله في ائتلاف حاكم في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

قبل نحو أسبوع على الانتخابات التشريعية، طالب الحزب الديمقراطي الحر بحقيبة المالية حال دخوله في ائتلاف حاكم في ألمانيا.

وقال العضو في مجلس إدارة الحزب ألكسندر هان في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "الحزب الديمقراطي الحر لن يدخل في حكومة لا يشغل فيها منصب وزير المالية. فقط بهذه الطريقة يمكن ضمان تنفيذ وعود انتخابية رئيسية مثل تحسين تمويل التعليم وإصلاح النظام الضريبي".

وفي المقابل تمسك التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، باستمرار شغل فولفجانج شويبله منصب وزير المالية حال فوز التحالف في الانتخابات.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ميشائيل فوكس، في تصريحات لنفس الصحيفة: "لدينا في فولفجانج شويبله وزير مالية ممتاز. لذلك ينبغي أن يظل وزيرا للمالية عقب الانتخابات".

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر لديه فرص جيدة للدخول مجددا إلى البرلمان الألماني عقب الانتخابات التي ستجرى يوم الأحد المقبل.

وتتراوح شعبية الحزب في استطلاعات الرأي بين 9 و10%.

ومن الخيارات الممكنة للحزب، المشاركة في ائتلاف حاكم مع تحالف ميركل المسيحي، أو مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.