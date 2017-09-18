تقرير: داعش يعدم 4 من قيادييه بعد هروبهم من مدينة "عنه" العراقية
تقرير: داعش يعدم 4 من قيادييه بعد هروبهم من مدينة "عنه" العراقية
10:10 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017
تنظيم داعش - أرشيفية
بغداد- (د ب أ):
كشف قيادي عشائري بمحافظة الأنبار العراقية اليوم، الاثنين، عن قيام تنظيم "داعش" بإعدام أربعة من قيادييه بعد هروبهم من مدينة "عنه".
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن القيادي في حشد عشائر البغدادي بالمحافظة الشيخ قطري العبيدي القول إن "تنظيم داعش أعدم أربعة من قيادييه العراقيين".
وأضاف أن التنظيم أعدم قيادييه رميا بالرصاص بعد هروبهم من مدينة عنه (210 كلم غرب الرمادي) باتجاه الحدود العراقية السورية غربي الأنبار.
يذكر، أن تنظيم "داعش" يسيطر على مدينة عنه منذ قرابة ثلاث سنوات. وقد أكملت القوات الأمنية العراقية استعداداتها لاستعادة السيطرة عليها.
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