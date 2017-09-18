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قتيلان وثلاثة مفقودين في إعصار في اليابان

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مصراوي Masrawy

قتيلان وثلاثة مفقودين في إعصار في اليابان

10:02 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

قتيلان وثلاثة مفقودين في إعصار في اليابان

مشاه يحتمون من المطر الغزير الناجم عن الاعصار تالي

(أ ف ب): 

قتل شخصان وفقد ثلاثة آخرون عندما اجتاح إعصار الجزر اليابانية الاثنين، بحسب ما أكده مسؤولون وتقارير إخبارية.

وكان الاعصار تاليم ضرب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب الجزر اليابانية، الأحد، مع رياح وصلت سرعتها إلى 162 كلم، بحسب وكالة الارصاد الجوية اليابانية.

وواصلت العاصفة العنيفة طريقها باتجاه جنوب شرق الارخبيل وضربت صباح الاثنين جزيرة هوكايدو الواقعة شمالا، متسببة بأمطار غزيرة وتعطل حركة النقل الداخلي.

وعثر على مُسنة، 86 عاما، ميتة في ساعة متأخرة الاحد بعد اجتياح السيول منزلها في كاغاوا بغرب اليابان، فيما عثر على سائق عمره 60 عاما ميتا في سيارته التي غرقت في نهر فاضت مياهه في كوشي بغرب اليابان ايضا، بحسب الشرطة المحلية.

وذكرة قناة "ان اتش كي" العامة ان 3 أشخاص فقد اثرهم في غرب اليابان، فيما اصيب 38 شخصا بجروح في ناجمة عن العاصفة العنيفة.

وتم الغاء 116 رحلة جوية داخلية على الاقل الاثنين بسبب الرياح القوية، فيما تم تعليق رحلات للقطارات السريعة في شمال اليابان بسبب الاعصار، بحسب "ان اتش كي".

وأصدرت السلطات تحذيرات من عواصف مطرية وأمواج ضخمة واحتمال حدوث فيضانات وسيول في أنحاء البلاد طالما تحتفظ العاصفة بقوتها.

وكان الاعصار قد ضرب مجموعة جزر اويكناوا قبل وصوله كيوشو، وسجلت مدينة مياكو الامطار الأكثر غزارة خلال 24 ساعة منذ 50 عاما.

وكثيرا ما تجتاح العواصف العنيفة اليابان، وقد قتل 22 شخصا عندما اجتاحها الاعصار "ليونروك" في سبتمبر العام الماضي.

والشهر الماضي قتل شخصان وجرح 51 آخرين في الاعصار نورو.

هذا المحتوى من

AFP

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