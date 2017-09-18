السيسي يلتقي سفير السعودية لدى أمريكا ووزير خارجية الإمارات

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته بنيويورك، الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سفير المملكة العربية السعودية بواشنطن نقل للسيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير​ محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات.

وأضاف يوسف، أن السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على كافة الأصعدة، بما يساهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة سبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، بما ينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويحافظ على مقدراتها.

كما استقبل الرئيس، بمقر إقامته، الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوفد الإماراتي في اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وقال المتحدث الرسمي للرئاسة إن السيسي أشاد خلال اللقاء بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تطويرها في شتى المجالات.

وأشار السيسي إلى​ أن المرحلة الراهنة بما تفرضه من تحديات تستلزم تضافر كافة الجهود العربية لتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة محاولات التدخل في شئون الدول العربية وزعزعة استقرارها.

وتابع متحدث الرئاسة أن وزير خارجية الإمارات، أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز الإمارات بالعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشاد الوزير بمستوى التنسيق والتشاور المكثف مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيرا إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفا واحدا في وجه محاولات ​تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.

وقال السفير علاء يوسف إن اللقاء تطرق إلى بحث القضايا والملفات العربية والإقليمية والموضوعات المطروحة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ خاصة ما يتعلق بالأزمات القائمة بالمنطقة.​