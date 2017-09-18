أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نتنياهو يلتقي ترامب اليوم لبحث الملف الإيراني وسبل استئناف محادثات السلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نتنياهو يلتقي اليوم لبحث الملف الإيراني وسبل استئناف محادثات السلام

09:58 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

نتنياهو يلتقي ترامب اليوم لبحث الملف الإيراني وسبل استئناف محادثات السلام

بنيامين نتنياهو و الرئيس الامريكي

تل أبيب- (د ب أ):

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لـ"هيئة البث الإسرائيلي"، فإن اللقاء سيُركز على الملف النووي الإيراني وسبل استئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يطلب نتنياهو تعديل الاتفاق النووي مع إيران أو إضافة ملحق إليه للتأكد من أن طهران لن تكون قادرة على تطوير أسلحة نووية.

واجتمع نتنياهو الليلة الماضية مع رؤساء الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة، وبحث معهم عدة قضايا منها خطر إيران وأنشطة حماس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون صرح بأن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي بشكل تقني ولكنها مستمرة في جهودها لتطوير صواريخ باليستية وزعزعة الاستقرار في سورية واليمن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مفوض أممي: التمويل الأمريكي "حيوي" لاستمرارية مفوضية شؤون اللاجئين

    أخبار

  • مشاورات أميركية روسية للحفاظ على منطقة "خفض التوتر" الرابعة

    أخبار

  • حاكم ميزوري الأمريكية يتعهد بمحاكمة متظاهرين تورطوا في أعمال تخريب

    أخبار

  • ترامب يسخر من كلينتون ويصف زعيم بـ"الرجل الصاروخ"

    أخبار

إعلان

d104d2fb06.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية