نتنياهو يلتقي ترامب اليوم لبحث الملف الإيراني وسبل استئناف محادثات السلام
نتنياهو يلتقي ترامب اليوم لبحث الملف الإيراني وسبل استئناف محادثات السلام
09:58 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017
بنيامين نتنياهو و الرئيس الامريكي
تل أبيب- (د ب أ):
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقا لـ"هيئة البث الإسرائيلي"، فإن اللقاء سيُركز على الملف النووي الإيراني وسبل استئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يطلب نتنياهو تعديل الاتفاق النووي مع إيران أو إضافة ملحق إليه للتأكد من أن طهران لن تكون قادرة على تطوير أسلحة نووية.
واجتمع نتنياهو الليلة الماضية مع رؤساء الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة، وبحث معهم عدة قضايا منها خطر إيران وأنشطة حماس.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون صرح بأن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي بشكل تقني ولكنها مستمرة في جهودها لتطوير صواريخ باليستية وزعزعة الاستقرار في سورية واليمن.
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