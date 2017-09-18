ميركل ويونكر يحتفلان بعيد الميلاد الخامس والسبعين لوزير المالية الألماني

أوفنبورج- (د ب أ):

قبل ستة أيام على الانتخابات التشريعية يحتفل وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله اليوم، الاثنين، بعيد ميلاده الخامس والسبعين في منزله بمدينة أوفنبورج جنوبي ألمانيا.

ومن المقرر أن يحضر الحفل المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.

تجدر الإشارة إلى أن شويبله نائب في البرلمان الألماني عن دائرة أوفنباخ منذ عام 1972، ليصبح بذلك النائب صاحب المدة الأطول في البرلمان في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويخوض شويبله المعركة الانتخابية عن نفس الدائرة يوم الأحد المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن شويبله هو المرشح الأول للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل، في ولاية بادن-فورتمبرج، مثلما كان الحال في الانتخابات التشريعية الماضية.