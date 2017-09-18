الجيش التركي يطلق مناورات قرب الحدود مع العراق

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم، الاثنين، بدء مناورات عسكرية في ولاية شرناق المتاخمة للحدود مع العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن رئاسة الأركان أن المناورات انطلقت في منطقة سيلوبي- خابور بالولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وأشار البيان إلى أن انطلاق المناورات يأتي بالتزامن مع استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية.