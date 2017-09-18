أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

حقيقة الأضرار الصحية لجهاز البصمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حقيقة الأضرار الصحية لجهاز البصمة

09:46 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

حقيقة الأضرار الصحية لجهاز البصمة

حقيقة الأضرار الصحية لجهاز البصمة

كتب- أحمد عصام روّاي:

كثيرًا ما نسمع عن أضرار صحية تُلصَق بالمبتكرات العلمية الحديثة، وكأي تقنية جديدة، لم يسلم جهاز البصمة من تلك الاتهامات.

وتنوعت الأضرار الصحية التي يدعيها البعض بين السرطان والحروق والعدوى البكتيرية.

فهل لكل هذه الإدعاءات أساسًا من الصحة؟

حسب الدراسات التي قامت بها الأكاديمية الأمريكية لطب الجلدية فإن أجهزة البصمة بريئة من تهمة التسبب في الإصابة بسرطان الجلد، حيث تستخدم الضوء العادي أو الأشعة تحت الحمراء، وكلاهما لا يصلان للطول الموجي حاد القصر الذي يسبب تأيين الجزيئات داخل الجسد مما يسبب مرض السرطان.

ولكن من الممكن أن تسبب الأشعة تحت الحمراء في بعض الحروق في حالة حدوث خطأ تقني في نظام الجهاز.

ومن أهم ما شدد عليه أطباء الجلدية هو أهمية تنظيف الجهاز وتعقيمه بشكل يومي، حيث يعتبر الجهاز بيئة خصبة لنقل الميكروبات من يد شخص للآخر، مما قد يسبب انتقال العدوى سواءً كانت بكتيرية أو فطرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القهوة تحميك من خطر الموت المبكر.. والسبب

    هو وهي

  • عكس المتعارف عليه.. تناول أكثر من 3 وجبات لمعدلات حرق أعلى

    هو وهي

  • دراسة: الجلوس لفترة طويلة يسبب الوفاة المبكرة... والسبب

    هو وهي

  • "اللانش بوكس" المناسب ضروري للحماية من السرطان

    هو وهي

إعلان

b88c7a21a7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأوقاف" تضاعف الدعم لنقابة القراء.. والطبلاوي: أحسن خبر

"الأوقاف" تضاعف الدعم لنقابة القراء.. والطبلاوي: أحسن خبر

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

ضخ 2078 طن مواد بترولية وطرح 44 ألف أسطوانة غاز بالغربية

ضخ 2078 طن مواد بترولية وطرح 44 ألف أسطوانة غاز بالغربية