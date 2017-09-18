حقيقة الأضرار الصحية لجهاز البصمة

كتب- أحمد عصام روّاي:

كثيرًا ما نسمع عن أضرار صحية تُلصَق بالمبتكرات العلمية الحديثة، وكأي تقنية جديدة، لم يسلم جهاز البصمة من تلك الاتهامات.

وتنوعت الأضرار الصحية التي يدعيها البعض بين السرطان والحروق والعدوى البكتيرية.

فهل لكل هذه الإدعاءات أساسًا من الصحة؟

حسب الدراسات التي قامت بها الأكاديمية الأمريكية لطب الجلدية فإن أجهزة البصمة بريئة من تهمة التسبب في الإصابة بسرطان الجلد، حيث تستخدم الضوء العادي أو الأشعة تحت الحمراء، وكلاهما لا يصلان للطول الموجي حاد القصر الذي يسبب تأيين الجزيئات داخل الجسد مما يسبب مرض السرطان.

ولكن من الممكن أن تسبب الأشعة تحت الحمراء في بعض الحروق في حالة حدوث خطأ تقني في نظام الجهاز.

ومن أهم ما شدد عليه أطباء الجلدية هو أهمية تنظيف الجهاز وتعقيمه بشكل يومي، حيث يعتبر الجهاز بيئة خصبة لنقل الميكروبات من يد شخص للآخر، مما قد يسبب انتقال العدوى سواءً كانت بكتيرية أو فطرية.