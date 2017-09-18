مصرع طفل صعقا بالكهرباء في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء، بقرية كفر الحما، مركز أشمون، أثناء غسيل والدته الملابس، وحدوث ماس كهربائي أودى بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث أشمون بوفاة الطفل "ع. م. ع" 3 سنوات نتيجة صعق كهربائي، أثناء قيام والدته بغسيل الملابس، وعبث الطفل بالغسالة الكهربائية، أدى لحدوث ماس كهربائي أودى بحياته، ونفى الشبهه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 32524 جنح مركز أشمون لسنة 2017.