تعزيزات أمنية أمام الكنائس بسوهاج عقب بلاغ سلبي باحتمال حدوث عمل إرهابي

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عززت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، تحت إشراف اللواء عمر عبدالعال، مديرية أمن سوهاج، تواجدها أمام كافة الكنائس والمطرانيات بدائرة المديرية، صباح اليوم الإثنين، عقب تلقي بلاغًا باحتمال حدوث عمل إرهابي ضد أحد دور العبادة المسيحية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة سوهاج، بلاغًا، باعتزام "أحمد. ص" يقيم بجوار مسجد الصياد، دائرة قسم جرجا القيام بأعمال عدائية "تفجيرات" ضد الكنائس بدائرة القسم.

وتبين لقوات الأمن، سلبية البلاغ وباستدعاء الأخير ومناقشته تبين أنه يدعى "أحمد. ر. ص. ع" 23 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق ويقيم دائرة القسم، وأفاد بوجود خلافات سابقة بينه وبين آخرين.

وتم تعزيز الإجراءات التأمينية بكافة الكنائس، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة تنسيقًا وإدارة الأمن الوطني بسوهاج، وفرع الأمن العام.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.