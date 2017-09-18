اليوم.. وزير الإسكان يفتتح عدد من مشروعات مياه الشرب في المنيا
اليوم.. وزير الإسكان يفتتح عدد من مشروعات مياه الشرب في المنيا
09:44 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017
الدكتور مصطفى مدبولي
المنيا ــ ريمون الراوي:
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الإثنين، على هامش زيارته لمحافظة المنيا، عددًا من المشروعات، منها مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تسليم عقود تمليك لعدد من الوحدات السكنية في حضور المحافظ عصام البديوي.
ويشمل برنامج الزيارة جولة تفقدية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ملوي، يفتتح خلالها توسعات محطة مياه الشرب بملوي بطاقة 34 ألف متر مكعب في اليوم، وافتتاح محطة مياه "إبشادت" بطاقة 26 ألف متر مكعب في اليوم.
ويعلن الوزير، افتتاح محطة مياه "بني عامر" بمركز العدوة، بطاقة 26 ألف متر مكعب في اليوم الواحد.
ويتضمن جدول زيارة وزير الإسكان متابعة الإنجاز في مشروع تطوير عشوائيات "عشش محفوظ" بمدينة المنيا، ويدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير المناطق العشوائية والخطيرة.
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