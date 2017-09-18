حركة المرور: كثافات بالثورة وازدحام أعلى كوبري اكتوبر وعباس

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية صباح الْيَوْمَ الاثنين كثافات متحركة للسيارات على معظم شوارع وميادين القاهرة الكبرى وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع اى أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.

وظهرت كثافات متوسطة بشارع صلاح سالم في الاتجاهين من منزل الطيران حتى مطار القاهرة نتيجة دخول الموظفين أماكن عملهم، بالإضافة إلى كثافات مرتفعة بالكورنيش فى الاتجاهين من امام ماسبيرو حتى نفق كمال الدين وكذا من فم الخليج وحتى قصر العيني.

وفِي القاهرة ظهرت كثافات مرتفعة أعلى كوبري اكتوبر في اتجاه رمسيس نتيجة العديد من الأعطال أعلى الكوبرى وتم تكثيف الخدمات والدفع بالأوناش لتيسير الحركة المرورية.

كما ظهرت كثافات متوسطة ومتحركة بشارع الثورة في الاتجاهين نتيجة تباطؤ حركة السيارات.

فيما شهدت باقي المحاور والميادين حركة سير طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة ولا توجد حوادث تصادم. وينصح باتخاذ شارع النصر بمدينة نصر ومحور الاتوستراد بديلا عن صلاح سالم للمتجه الى مطار القاهرة للحاق برحلات الطيران

وفِي الطريق الدائري ظهرت تكدسات بالطريق الزراعي للمتجه إلى مطلع بنها.

وفِي الجيزة تكدست السيارات أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارعي الهرم وفيصل وشارعي الجامعة والنيل.

وتشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتى القاهرة و الجيزة معدلات سير طبيعية ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أي مسارات لقائدى السيارات.