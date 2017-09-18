9 أمور تكشف تعرضك للاستغلال من حبيبك

كتب - هشام عواض:

تقوم العلاقة الزوجية أو العلاقة العاطفية على الاحترام والتكافؤ، لكن قد يشوبها بعد المشاكل التي منها قيام أحد الأطراف باستغلال الطرف الأخر.

وتحدث الدكتور حسام علي صالح، استشاري التنمية البشرية لـ"مصراوي"، عن كيفية اكتشاف الشخص بأن الطرف الأخر يقوم باستغلاله، بالطرق المختلفة سواء عاطفيًا أو ماديًا أو غيرها من الصور.

- أن تكون العلاقة بينكما غير متوازنة، بأني تعطي له الكثير دون الحصول على المقابل المناسب.

- أن لا يكون صادق في حبه.

- المبالغة في الضغط للحصول على غرض معين.

- أن يكون أسلوب التعامل حاد.

- من معاملته مع الأشخاص الآخرين وهل يقوم باستغلالهم لأغراض شخضية له أم لا؟.

- القيم التي يتبعها الشخص وهل هو ملتزم بها أم لا؟.

- استخدام الضغط العاطفي للحصول على شيئًا ما، بأن يقول افعلي هذا وإما سأغضب أو أتركك.

- عدم الالتزام بالعهود والوعود التي يقطعها على نفسه له.

- غياب الاهتمام الواجب تجاهك.