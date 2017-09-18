بعد 5 جولات.. أهداف عالمية في البريميرليج و«صلاح» في المقدمة (فيديو)

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

مرت أول 5 جولات من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شهدت أهدافًا مميزة للغاية منذ أن انطلقت البطولة التي يتصدرها حتى الآن فريق مانشستر سيتي برصيد 14 نقطة.

وتشهد المسابقة حتى الآن منافسة شرسة، ليست على صدارة الجدول فقط، ولكن أيضًا هناك حالة تنافسية كبيرة، بعدما سجل أكثر من لاعب هدفًا عالميًا هذا الموسم، ترشح للحصول على جائزة الأفضل.

هناك 5 أهداف يتصدرون المشهد في بطولة الدوري الإنجليزي، أحدهم كان من نصيب محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني وليفربول، والذي حصل على إثره على جائزة أفضل هدف في الشهر.

-هدف روني في مرمى مانشستر سيتي

سجل واين روني، هدف تعادل فريقه إيفرتون أمام مانشستر سيتي، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري، بعدما كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، سدد الكرة بطريقة رائعة لتسكن في الشباك.

-هدف محمد صلاح

وضع الفرعون المصري بصمته في الدوري الإنجليزي، ليس بالآداء فقط، ولكنه استطاع أيضًا أن يضع هدفًا مميزًا، في مرمى آرسنال، عندما استلم كرة من وسط ملعبه، وظل يركض خلفها وسط مراوغة مدافعي المدفعجية، حتى أن انفرد بالحارس بيتر تشيك ليودعها في شباكه.

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-هدف فالنسيا

سجل فالنسيا، لاعب مانشستر يونايتد، هدفًا عالميًا، في مرمى إيفرتون بالجولة الخامسة، بعدما تلقى كرة من على حدود منطقة الجزاء، ليسددها صاروخية في شباك الضيوف، معلنًا عن هدف جديد رائع بالمسابقة.

-هدف تشارلي دانييلز

ربما هو الهدف الأفضل على الإطلاق حتى الآن، الذي سجله تشارلي دانييلز لاعب بورنموث في مرمى مانشستر سيتي، بالجولة الثالثة، عندما تلقى كرة من على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، ليسددها قذيفة صاروخية سكنت الشباك.

-هدف خيسوس

سجل خيسوس نجم مانشستر سيتي هدف رائع لفريقه في مرمى واتفورد، بعدما تلقى تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء ليسددها أرضية على طريقة البلياردو في شباك الضيوف.