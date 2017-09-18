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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطرح 21 30

السلوم 18 31

سيوة 21 34

بروسعيد 24 31

دمياط 24 30

العريش 23 32

رفح 22 31

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 34

رأس سدر 23 34

نخل 19 32

نويبع 27 34

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طابا 21 33

كارتين 16 33

الطور 25 32

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 36

مرسى علم 25 33

الفيوم 25 33

بنى سويف 21 33

المنيا 21 34

أسيوط 21 34

سوهاج 22 35

قنا 23 36

الأقصر 23 36

أسوان 25 38

أبوسمبل 24 37

الوادى الجديد 21 35

شلاتين 25 37

أبورماد 24 36

رأس حدربة 23 35

حلايب 23 34

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