بالصور - لعشاق الكافيه.. مقهى يصنع من "الفوم" وجه حيوانك الأليف

كتب - هشام عواض:

قدم مقهى في تايون خدمة فريدة لزواره، وهي أن بإمكانهم الحصول على كوب من الكافيه مرسوم صورة ثلاثية الأبعاد لحيوانهم الأليف.

يحول مقهى "ماي كوفيه" التايواني الرغوة البيضاء الطافية "الفوم" على وجه مشروب الكابتشينو إلى ورقة رسم، تزخرف برسم الملامح الخاصة بحيوانك الأليف المفضل على فنجان الكابوتشينو، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأقبل على المقهى العديد من الزبائن الراغبين في رؤية وجه حيوانهم الأليف المفضل وهو ينظر إليهم من فنجان القهوة.

ويرسم العاملون في المقهى صور الحيوانات بشكل ثلاثي الأبعاد بشكل محترف، ولا تقتصر الرسومات على نوع معين من الحيوانات بل تتراوح ما بين القطط والكلاب والأرانب وغيرها.