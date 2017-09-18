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الأردن يرسل طائرة لإجلاء نحو مئة من رعاياه من جزيرة سان مارتان بعد إعصار إيرما

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مصراوي Masrawy

الأردن يرسل طائرة لإجلاء نحو مئة من رعاياه من جزيرة سان مارتان بعد إعصار إيرما

08:10 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

الأردن يرسل طائرة لإجلاء نحو مئة من رعاياه من جزيرة سان مارتان بعد إعصار إيرما

قوارب وزوارق غارقة بعد مرور اعصار ايرما في احد مرا

عمان - (أ ف ب):

أرسل الأردن، الاثنين، طائرة لإجلاء نحو مئة من رعاياه من جزيرة سان مارتان الفرنسية الهولندية التي اجتاحها إعصار إيرما الأسبوع الماضي وحصد أحد عشر قتيلا متسببا بدمار كبير.

وقال بيان صادر من الديوان الملكي الأردني إنه "بأمر من الملك عبدالله الثاني، توجهت فجر اليوم الاثنين، طائرة أردنية لإخلاء 96 مواطنا أردنيا من جزيرة سان مارتان في البحر الكاريبي، وإعادتهم إلى أرض الوطن، بعد أن تعرضت الجزيرة مؤخرا إلى دمار كبير جراء إعصار إيرما".

وأضاف البيان أن "الطائرة توجهت إلى جزيرة سان مارتان بعد حصولها على التصاريح اللازمة من السلطات المعنية لعبور الأجواء والهبوط في الجزيرة".

وبحسب مدير وحدة العمليات في وزارة الخارجية الأردنية بشير الرواشدة فإن "الوزارة على تواصل دائم مع المواطنين الأردنيين المتواجدين في الجزيرة، للاطمئنان على سلامتهم، عبر الاتصال المباشر معهم، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع السلطات الفرنسية والهولندية".

وكانت باريس أقامت على غرار لاهاي جسورا جوية وبحرية لإجلاء الأشخاص الأكثر هشاشة وارسال مساعدات.

ولا تزال جزيرتا سان مارتان الفرنسية الهولندية وسان بارتيليمي الفرنسية اللتان اجتاحهما الإعصار إيرما بداية سبتمبر الحالي وكانتا الأكثر تضررا في حالة تحذير من الدرجة الصفراء.

وكان 11 شخصا لقوا حتفهم في الجانب الفرنسي من جزيرة سان مارتان مع مرور الإعصار إيرما فيما لقي أربعة أشخاص مصرعهم في قسمها الهولندي.

هذا المحتوى من

AFP

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