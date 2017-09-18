السيسي يعقد اليوم لقاءات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الدولي

نيويورك - (أ ش أ):

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين بمقر إقامته في نيويورك، مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة، كما يعقد اجتماعا مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ثم يلتقي مع مجلس تفاهم الأعمال الدولي، ويجري حوارا مع شبكة (فوكس نيوز) التليفزيونية.

صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.