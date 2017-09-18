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السيسي يعقد اليوم لقاءات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الدولي

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مصراوي Masrawy

يعقد اليوم لقاءات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الدولي

07:58 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

السيسي يعقد اليوم لقاءات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الدولي

نيويورك - (أ ش أ):

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين بمقر إقامته في نيويورك، مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة، كما يعقد اجتماعا مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ثم يلتقي مع مجلس تفاهم الأعمال الدولي، ويجري حوارا مع (فوكس نيوز) التليفزيونية.

صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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Asha

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