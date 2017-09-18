ضبط 31 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بدمياط في حملة مفاجئة

دمياط - محمد إبراهيم:

قاد اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط 31 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية و13 آخرين بحوزتهم أسلحة بيضاء إلى جانب 109 باعة متجولين.

ونجحت الحملة في ضبط 12 دراجة نارية دون لوحات معدنية و3 مركبات "توك توك" وحجز سيارتين بدون تراخيص وتحرير 119 محضرا لمخالفات مرورية وجرى تحصيل مبلغ قيمته 33 ألف جنيه.

وأشرف مدير الأمن على مراقبة عدد من البدالين التموينيين وجرى تنفيذ 529 إزالة فورية وتحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و6 قضايا للامتناع عن حمل شهادة صحية و5 قضايا غش تجاري.