مفوض أممي: التمويل الأمريكي "حيوي" لاستمرارية مفوضية شؤون اللاجئين

نيويورك - (أ ف ب):

أكد المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الأحد في مستهل اجتماع في نيويورك بوزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون أن التمويل الأمريكي "حيوي" لاستمرارية عمل المفوضية.

واجتمع الوزير الأمريكي بالمفوض الأممي في نيويورك قبيل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تعتزم الولايات المتحدة مطالبة المنظمة الدولية مجددا بادخال اصلاحات على موازنتها وخفض المساهمة المالية الأمريكية في هذه الموازنة.

وبالاضافة إلى المساهمة المالية المتوجبة عليها سنويا لتمويل عمليات الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة تتبرع من تلقاء ذاتها بمبالغ ضخمة لتمويل عدد من بعثات ووكالات المنظمة الدولية.

وخلال التقاط صورة له مع تيلرسون ألح الصحفيون على المفوض الأعلى بسؤال عما إذا كانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ستتمكن من مواجهة التحديات الراهنة إذا أوقفت الولايات المتحدة مساهمتها المالية، فأجاب "أقول كلا".

وأضاف غراندي أن "المساعدة الأمريكية حيوية لما نقوم به لدعم اللاجئين في سائر أنحاء العالم ولإيجاد حلول لأوضاعهم".

وتعتبر التبرعات الطوعية مصدر التمويل الاساسي لعمليات المفوضية في سائر أنحاء العالم. وفي 2016 كانت الولايات المتحدة المساهم الأكبر في هذا المجال بمبلغ 1,5 مليار دولار من اجمالي الميزاينة السنوية للمفوضية والتي بلغت 4 مليارات دولار.