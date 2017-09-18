اليوم.. محاكمة خالد علي في اتهامه بارتكاب فعل فاضح

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، محاكمة المحامي خالد علي، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

جاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.