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سعر الدولار اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-9-2017 في البنوك والسوق السوداء، سوف نقوم بمتابعة “سعر الدولار” معكم باستمرار ، “سعر الدولار اليوم” فى السوق السوداء ، حيث لوحظ بداية ظهور طلبات شراء الدولار الأمريكي في السوق السوداء بأسعار أعلى من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأن سعر السوق الموازية، قد إرتفاع بدرجة طفيفة، ونحن نعمل على توضيح ونقل التغييرات فور حدوثها، وسوف ننقل بالسوق السوداء على مدار اليوم ، هذا ومن مصادر متعددة، ويتم تحديد سعر الدولار في مصر على حسب حالة السوق من عرض وطلب، من قبل المستثمرين أو الأشخاص الذين يريدون شراء العملة، كما تسعى السوق السوداء دائماً وبصورة مستمرة في تحدى اسعار البنوك المصرية، علماً بأن سعر العملة المقابل يتغير من مدينة لأخرى ومن محافظة لاخرى .

متابعة لحظية لاخر اسعار الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها  “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع الدولار ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء الدولار الأمريكي.

 سعر الدولار اليوم الأثنين 17-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.69
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك بيريوس

17.63
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.69 جنيه للشراء مقابل 17.78 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.6000 17.7000
مصرف ابو ظبي 17.6100 17.7100
البنك المصري الخليجي 17.6200 17.7200
البنك الأهلي 17.6300 17.7300
بنك القاهرة 17.6000 17.7000
بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000
البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200
البنك المركزي 17.6147 17.7147
بنك 17.6200 17.7200
بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200
كريدي أجريكول 17.6100 17.7100
بنك التعمير والإسكان 17.6300 17.7300
المصرف المتحد 17.6150 17.7150
البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000
المصري لتنمية الورادات 17.6100 17.7100
البنك الأهلي المتحد 17.6100 17.7100
بنك المشرق 17.6200 17.7200
بنك الاستثمار العربي 17.6300 17.7300
بنك HSBC 17.6200 17.7200
بنك سايب 17.6200 17.7200

 

المصدر : مصر 365

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