وهبة: متوسط أعمار لاعبي الإسماعيلي هو الأصغر في مصر (فيديو)

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أكد محمد وهبة المدرب العام لنادي الإسماعيلي، أن متوسط أعمار لاعبي الإسماعيلي هو الأصغر بين فرق الدوري.

وأشار «وهبة» عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد" إلي أن ديسابر مدرب الدراويش يبني مشروع للإسماعيلي بمشاركة اللاعبين صغار السن.

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قال مدرب الإسماعيلي، "فريقنا خلال عامين سيعود إلى سابق عهده، بفضل اللاعبين الصغار، خاصة وان إدارة الإسماعيلي تتفهم موقف المدير الفني ومشروعه المثمر".

وتابع، "الإسماعيلي يمتلك ناشئين قادرين على التألق في الدوري"، مشيرًا إلى أن مواجهات الدوري كلها صعبة ولا يوجد مباراة سهلة.