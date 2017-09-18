أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

وهبة: متوسط أعمار لاعبي الإسماعيلي هو الأصغر في مصر (فيديو)

Google+ Print
وهبة: متوسط أعمار لاعبي الإسماعيلي هو الأصغر في مصر (فيديو) وهبة: متوسط أعمار لاعبي الإسماعيلي هو الأصغر في مصر (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد محمد وهبة المدرب العام لنادي الإسماعيلي، أن متوسط أعمار لاعبي الإسماعيلي هو الأصغر بين فرق الدوري.

وأشار «وهبة» عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد" إلي أن ديسابر مدرب الدراويش يبني مشروع للإسماعيلي بمشاركة اللاعبين صغار السن.

شاهد أيضا

قال مدرب الإسماعيلي، "فريقنا خلال عامين سيعود إلى سابق عهده، بفضل اللاعبين الصغار، خاصة وان إدارة الإسماعيلي تتفهم موقف المدير الفني ومشروعه المثمر".

وتابع، "الإسماعيلي يمتلك ناشئين قادرين على التألق في الدوري"، مشيرًا إلى أن مواجهات الدوري كلها صعبة ولا يوجد مباراة سهلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي