أحمد مدبولي: الفوز على الداخلية مجرد بداية (فيديو)

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أكد أحمد مدبولي، لاعب نادي الزمالك، أن فوز فريقه على الداخلية مجرد بداية لتقديم أداء جيد، مشيرًا إلى القادم سيكون أفضل بعد انسجام جميع اللاعبين.

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واكتسح الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

وأضاف «مدبولي»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، أن وجوده في نادي الزمالك مسؤولية كبيرة عليه ويأمل أن يكون على قدر هذه الثقة، مضيفًا أنه يتمنى التتويج بـ 3 بطولات مع الفريق الأبيض هذا الموسم على أقل تقدير.