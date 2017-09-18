وائل القباني: الزمالك تغير للأفضل مع نيبوشا (فيديو)

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أشاد وائل القباني، مدافع الزمالك السابق، بمتسوى الفريق الأبيض مع مدربه الجديد المونتينجري نيبوشا ديورديوفيتش، مشيرًا إلى أن الأخير امتاز بالجرأة، ودفع بتغييرات هجومية في مباراة الداخلية، رغم تقدمه بأكثر من هدف.

واكتسح الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

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وأضاف القباني، خلال لقائه بحلقة الأحد من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة dmc sports، أن هناك تحسن كبير في أداء الفريق الأبيض في أكثر من جانب داخل الملعب، أبرزها الضغط السريع واستخلاص الكرة سريعًا عند فقدانها.