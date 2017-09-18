مرتضى: السخرية من إكرامي غير مقبولة.. ويجب دعم الأهلي (فيديو)

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي، يتعرض لحملة سخرية غير مقبولة، لأنها ليس لها علاقة بكرة القدم، مشيرًا إلى أنه يجب دعم الفريق الأحمر لأنه ممثل مصر الوحيد في بطولات إفريقيا الآن.

وكان إكرامي قد تسبب في الهدف الثاني للترجي التونسي، في شباك الأهلي بعد أن سقطت من يده الكرة بشكل غريب، وهو ما تسبب في تعرضه لحملة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحات إذاعية، مساء الأحد، إن أحمد الشناوي حارس الفريق الأبيض، تعرض لنفس الموقف في وقت سابق، بسبب خطأ هو وارد أن يرتكبه أفضل حراس المرمى في العالم، مؤكدًا ان فقدان اللاعب لتركيزه أمر وارد في الكرة.