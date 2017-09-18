أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مرتضى: السخرية من إكرامي غير مقبولة.. ويجب دعم الأهلي (فيديو)

Google+ Print
مرتضى: السخرية من إكرامي غير مقبولة.. ويجب دعم الأهلي (فيديو) مرتضى: السخرية من إكرامي غير مقبولة.. ويجب دعم الأهلي (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال ، رئيس نادي ، إن شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي، يتعرض لحملة سخرية غير مقبولة، لأنها ليس لها علاقة بكرة القدم، مشيرًا إلى أنه يجب دعم الفريق الأحمر لأنه ممثل الوحيد في بطولات إفريقيا الآن.

وكان إكرامي قد تسبب في الهدف الثاني للترجي التونسي، في شباك الأهلي بعد أن سقطت من يده الكرة بشكل غريب، وهو ما تسبب في تعرضه لحملة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد أيضا

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحات إذاعية، مساء الأحد، إن أحمد الشناوي حارس الفريق الأبيض، تعرض لنفس الموقف في وقت سابق، بسبب خطأ هو وارد أن يرتكبه أفضل حراس المرمى في العالم، مؤكدًا ان فقدان اللاعب لتركيزه أمر وارد في الكرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي