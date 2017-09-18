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القباني: الزمالك سيعاني في وجود محمد مجدي (فيديو)

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القباني: الزمالك سيعاني في وجود محمد مجدي (فيديو) القباني: الزمالك سيعاني في وجود محمد مجدي (فيديو)

التحرير

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قال وائل القباني، مدافع السابق، إن الفريق الأبيض سيواجه بعض الشاكل الدفاعية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن محمد مجدي، يحتاج لتطوير أدائه في الفترة المقبلة. 

وتابع القباني، خلال لقائه بحلقة الأحد من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة sports، أن لاعبي وسط الزمالك هذا الموسم يميلون للهجوم أكثر، وهو ما يتطلب جهد أكبر وسرعة رد فعل من المدافعين، مؤكدًا أنه غير مقتنع بأداء محمد مجدي، مع الفريق حتى الآن.

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واكتسح الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.   

 

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التحرير

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