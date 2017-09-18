محمود علاء: الزمالك قادر على حصد البطولات (فيديو)

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قال محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، إن فريقه يهدف للتتويج بالبطولات هذا الموسم، مشيدًا بالمجهود الذي يبذله الجميع داخل النادي بدءًا من مجلس الإدارة، وحتى الجهاز الفني واللاعبين.

واكتسح الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

وأضاف «علاء»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، أن الزمالك يضم لاعبين على أعلى مستوى، والأداء يتحسن من مباراة لأخرى، مشيرًا إلى أن الفريق قادر هذا الموسم على استعادة مكانته الطبيعية.

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