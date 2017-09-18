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يحيى: نشكر مجلس الزمالك لتعاقده مع أفضل لاعبي مصر

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يحيى: نشكر مجلس الزمالك لتعاقده مع أفضل لاعبي مصر يحيى: نشكر مجلس الزمالك لتعاقده مع أفضل لاعبي مصر

التحرير

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قال طارق يحيى، المدرب العام لنادي ، إن الانسجام السريع للاعبي فريقه سببه قدراتهم الفنية العالية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي لنجاحه في التعاقد مع أفضل اللاعبين في .

وأضاف «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن أداء اللاعبين سيتحسن في الفترة المقبلة، خاصة أنهم قادرون على تقديم أداء أفضل، وأن معظمهم يمتلك مهارات عالية ستخدم الفريق.

وتابع، أن مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها الجمعة المقبل صعبة، وسيبدأ الفريق في الاستعداد لها من اليوم الاثنين.

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واكتسح الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.  


 

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التحرير

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