اليوم.. الحكم على 493 متهمًا في اعتصام "مسجد الفتح"

كتب - محمود الشوربجي:

تصدر اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، حكمها على 493 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم بارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في أغسطس 2013 بمنطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلًا، وأصيب فيها 59 آخرين من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد سعد وأيمن البابلي، وحضور محمد عياد وكيل النيابة.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات أن جماعة الإخوان دعت إلى التجمهر أمام مسجد الفتح، وأن العناصر التابعة للجماعة استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبري أكتوبر وأشعلوا النيران بالطرق المحيطة به.

أكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطعوا الطرق، وارتكبوا جرائم الهجوم على قسم شرطة الأزبكية، وإلقاء المولوتوف والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، كما قاموا بإطلاق النيران بأسلحتهم النارية صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.

ومن أبرز المتهمين في القضية كل من؛ "صلاح سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية، عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان، سعد عمارة عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى المنحل، وعبدالحفيظ غزال إمام مسجد الفتح، أحمد المغير، والناشط عبد الرحمن عز".