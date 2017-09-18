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الداخلية: إصابة 7 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بمنشأة ناصر

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مصراوي Masrawy

الداخلية: إصابة 7 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بمنشأة ناصر

01:45 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

الداخلية: إصابة 7 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بمنشأة ناصر

كتب - علاء عمران:

أصيب 7 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، اليوم الإثنين.

وقال بيان وزارة الداخلية، إنه تبلغ لإدارة شرطة نجدة القاهرة بحدوث تسرب بأسطوانة بوتاجاز أسفر عن وقوع انفجار بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

تبين بالفحص حدوث الانفجار بشقة سكنية بالطابق الأول بعقار في شارع الورشة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من قاطني العقار، وانهيار شرفة الشقة محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

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