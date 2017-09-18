لشكه في سلوك زوجته.. مشاجرة عائلية تنتهي بشق بطن شقيقها بالعياط

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء إباهيم الديب، ملابسات إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمركز العياط، جنوب المحافظة.

تحريات العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث العياط والبدرشين، قالت إن مشادة كلامية نشبت بين عامل يبلغ من العمر 23 سنة، وزوجته لشكه في سلوكها، تطورت إلى مشاجرة، تدخل أفراد الطرفين، وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب.

حسب معاينة المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، أسفرت المشاجرة عن إصابة الزوجة بجرحين قطعيين بالظهر والساق السمنى، وشقيقيها بجروح طعنية، إضافة إلى شقيق الزوج الذي أصيب بجرح طعني بالبطن وخروج أجزاء من الأمعاء، نُقل على إثرها لمستشفى قصر العيني.