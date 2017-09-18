أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

لشكه في سلوك زوجته.. مشاجرة عائلية تنتهي بشق بطن شقيقها بالعياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لشكه في سلوك زوجته.. مشاجرة عائلية تنتهي بشق بطن شقيقها بالعياط

01:28 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

لشكه في سلوك زوجته.. مشاجرة عائلية تنتهي بشق بطن شقيقها بالعياط

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء إباهيم الديب، ملابسات إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمركز العياط، جنوب المحافظة.

تحريات العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث العياط والبدرشين، قالت إن مشادة كلامية نشبت بين عامل يبلغ من العمر 23 سنة، وزوجته لشكه في سلوكها، تطورت إلى مشاجرة، تدخل أفراد الطرفين، وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب.

حسب معاينة المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، أسفرت المشاجرة عن إصابة الزوجة بجرحين قطعيين بالظهر والساق السمنى، وشقيقيها بجروح طعنية، إضافة إلى شقيق الزوج الذي أصيب بجرح طعني بالبطن وخروج أجزاء من الأمعاء، نُقل على إثرها لمستشفى قصر العيني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مواد غذائية مجهولة تكتب نهاية مهندس في حفل غنائي بالهرم

    أخبار

  • "الكمين المزيف".. عثر على كارنيه شرطة فانتحل أعضائه صفة ضباط بالداخلية

    أخبار

  • في نواياهم السرقة وقرروا القتل.. تفاصيل الإيقاع بقاتلي "بدوي العياط"

    أخبار

  • ضبط ترسانة أسلحة داخل 3 شقق في البدرشين

    أخبار

إعلان

50984c0c5c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأوقاف" تضاعف الدعم لنقابة القراء.. والطبلاوي: أحسن خبر

"الأوقاف" تضاعف الدعم لنقابة القراء.. والطبلاوي: أحسن خبر

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

ضخ 2078 طن مواد بترولية وطرح 44 ألف أسطوانة غاز بالغربية

ضخ 2078 طن مواد بترولية وطرح 44 ألف أسطوانة غاز بالغربية