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"أوفر دوس" تنهي حياة شاب في أرض اللواء

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مصراوي Masrawy

"أوفر دوس" تنهي حياة شاب في أرض اللواء

01:11 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

كتب - محمد شعبان:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بمنطقة أرض اللواء، اليوم الاثنين؛ إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

تلقى العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوفاة شخص في ظروف غامضة.

تحريات الرائد عمرو الديباوي، رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، كشفت أن المتوفى يدعى "ص. ك"، 30 سنة، وأن الوفاة نتيجة إصابته بهوط حاد في الدورة الدموية (أوفر دوس) جراء تناوله جرعة زائدة من المخدرات عن طريق الحقن "سرنجة".

نُقلت الجثة إلى المشرحة، وحُرر محضرا بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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