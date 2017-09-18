العاصفة ماريا تصبح إعصارًا يتجه نحو الكاريبي

الافق كما بدا من منطقة بيك بارادي في الشطر الفرنسي

واشنطن - (أ ف ب):

أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن العاصفة ماريا اشتدت قوتها الأحد لتصبح إعصارا من الفئة الأولى يتجه نحو البحر الكاريبي الذي لم يلملم الكثير من جزره بعد آثار الدمار الذي تسبب به قبل أقل من أسبوعين الإعصار ايرما.

وقال المركز إنه في الساعة 21,00 ت غ كانت عين الإعصار ماريا على بعد 225 كلم شمال شرق بربادوس ترافقه رياح تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، ما يجعله إعصارا من الفئة الأولى (المستوى الأدنى على سلم تصاعدي من خمس فئات).

وأضاف أنه "بحسب توقعات المسار فإن عين الإعصار ماريا ستمر مساء الاثنين فوق جزر أنتيل ويندوارد ثم سيمر الثلاثاء فوق الطرف الشمالي الشرقي للبحر الكاريبي".

وكانت جزيرة غواديلوب الفرنسية وضعت الأحد في حالة "تحذير من الدرجة البرتقالية الخاصة بالأعاصير" تحسبا لوصول ماريا، في حين وضعت جزيرتا سان مارتان وسان بارتيليمي اللتين اجتاحهما الإعصار إيرما بداية سبتمبر، في حالة تحذير من الدرجة الصفراء.

وكان 11 شخصا لقوا حتفهم في الشطر الفرنسي من جزيرة سان مارتان عندما اجتاجها إيرما فيما لقي أربعة أشخاص مصرعهم في شطرها الهولندي.

وأعلنت في جزيرة المارتينيك درجة التحذير الصفراء التي تشير إلى رياح قوية وبحر خطر مائج وأمطار غزيرة.