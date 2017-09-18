أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

العاصفة ماريا تصبح إعصارًا يتجه نحو الكاريبي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العاصفة ماريا تصبح إعصارًا يتجه نحو الكاريبي

12:57 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

العاصفة ماريا تصبح إعصارًا يتجه نحو الكاريبي

الافق كما بدا من منطقة بيك بارادي في الشطر الفرنسي

واشنطن - (أ ف ب):

أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن العاصفة ماريا اشتدت قوتها الأحد لتصبح إعصارا من الفئة الأولى يتجه نحو البحر الكاريبي الذي لم يلملم الكثير من جزره بعد آثار الدمار الذي تسبب به قبل أقل من أسبوعين الإعصار ايرما.

وقال المركز إنه في الساعة 21,00 ت غ كانت عين الإعصار ماريا على بعد 225 كلم شمال شرق بربادوس ترافقه رياح تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، ما يجعله إعصارا من الفئة الأولى (المستوى الأدنى على سلم تصاعدي من خمس فئات).

وأضاف أنه "بحسب توقعات المسار فإن عين الإعصار ماريا ستمر مساء الاثنين فوق جزر أنتيل ويندوارد ثم سيمر الثلاثاء فوق الطرف الشمالي الشرقي للبحر الكاريبي".

وكانت جزيرة غواديلوب الفرنسية وضعت الأحد في حالة "تحذير من الدرجة البرتقالية الخاصة بالأعاصير" تحسبا لوصول ماريا، في حين وضعت جزيرتا سان مارتان وسان بارتيليمي اللتين اجتاحهما الإعصار إيرما بداية سبتمبر، في حالة تحذير من الدرجة الصفراء.

وكان 11 شخصا لقوا حتفهم في الشطر الفرنسي من جزيرة سان مارتان عندما اجتاجها إيرما فيما لقي أربعة أشخاص مصرعهم في شطرها الهولندي.

وأعلنت في جزيرة المارتينيك درجة التحذير الصفراء التي تشير إلى رياح قوية وبحر خطر مائج وأمطار غزيرة.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دونالد يزور فلوريدا الخميس ووفاة ثمانية مسنين نتيجة الإعصار

    أخبار

  • إعصار إيرما: نحو 50 قتيلا وخسائر تتجاوز 10 مليارات دولار

    أخبار

  • 12 قتيلا إثر الإعصار إيرما في ولاية فلوريدا الأمريكية

    أخبار

  • الصين تستعد لإجلاء نصف مليون مواطن بسبب إعصار "تاليم"

    أخبار

إعلان

92fc900a31.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية