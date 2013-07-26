منشورات بقرية بـ"سمنود" لحث المواطنين على النزول لتفويض السيسى

شهدت قرية كفر العزيزية مركز سمنود قيام شباب القرية بتوزيع منشورات أمام المساجد عقب صلاة الجمعة، وذلك لحث المواطنين على النزول للميادين المختلفة لتفويض الجيش فى مواجهة الإرهاب.

> وجاء بالمنشور "هو الجيش محتاج تفويض علشان يقضى على الإرهاب؟ أيوة محتاج لأنه مش بيحارب جهة خارجية أيوه لأنه بيسموه انقلاب عسكرى ومحتاج غطاء شعبى، أيوه محتاج لأن الرأى العام العاملى بتوصله أخبار مغلوطة عن أعداد المؤيدين للمعزول، أيوه محتاج حشود علشان أمريكا والناتو نفسهم تبقى العراق أو سوريا علشان، كدا أنا نازل ميدان الشون لتفويض الجيش".

> وأثناء توزيع المنشور حدثت مناوشات بين الأهالى والإخوان وتدخل العقلاء من أبناء القرية، وتمت السيطرة على الموقف وتفريق الطرفين.