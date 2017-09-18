"الجنايات" تستكمل محاكمة أحمد عز في قضية "حديد الدخيلة"
"الجنايات" تستكمل محاكمة أحمد عز في قضية "حديد الدخيلة"
01:00 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017
أحمد عز
كتب - محمود الشوربجي:
تنظر اليوم الإثنين الدائرة السادسة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 متهمين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة.
كان أحمد عز تقدم بطلب للجنة القومية لاسترداد أموال الدولة للتصالح في قضية حديد الدخيلة، وجميع القضايا الأخرى المتهم فيها، وعرض مبلغ 500 مليون جنيه للتصالح.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح بين ٣ و٧ سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة نحو ٣ مليارات جنيه.
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