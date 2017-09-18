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سيدة تتخلص من طفلتها لمرورها بحالة نفسية عقب طلاقها بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سيدة تتخلص من طفلتها لمرورها بحالة نفسية عقب طلاقها بسوهاج

12:36 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

سيدة تتخلص من طفلتها لمرورها بحالة نفسية عقب طلاقها بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تخلصت سيدة من طفلتها البالغة ثلاث سنوات عن طريق كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، مساء الأحد ، لمرورها بحالة نفسية سيئة عقب انفصالها عن زوجها بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وسلمت نفسها إلى مركز الشرطة.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال تلقى إخطاراً من مركز شرطة أخميم بوفاة طفلة على يد والدتها بمنطقة كازلوفي دائرة المركز.

وقالت تحريات المباحث الجنائية إن (أميرة . م . ع 30 عامًا) حاصلة على بكالوريوس آداب وتربية وتقيم بناحية كازلوفي دائرة مركز أخميم تخلصت من طفلتها (يمنى. م. ع) البالغة من العمر 3 سنوات.

وقالت المتهمة بعد أن سلمت نفسها إلى الشرطة إنها ارتكبت الواقعة عن طريق كتم أنفاس طفلتها حتى فارقت الحياة، وعللت ذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة عقب انفصالها عن زوجها.

نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، حُرر عن ذلك المحضر اللازم.

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