باسم مرسي: لقب الهداف لا يشغلني.. وأتمنى العودة للمنتخب (فيديو)

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قال باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك، إنه يركز مع فريقه للحصول على البطولات في الموسم الجديد، مؤكدًا أن طموحه ليس فرديًا حتى يهتم بالحصول على لقب هداف الدوري.

واكتسح الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

وعن عودته للمنتخب الوطني، أشار «باسم»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، إلى أنه يجتهد في الملعب ويتمنى اللعب مجددًا للمنتخب لأن ذلك شرف لأى لاعب، نافيًا وجود أى خلافات بينه وبين الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة.