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باسم مرسي: لقب الهداف لا يشغلني.. وأتمنى العودة للمنتخب (فيديو)

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باسم مرسي: لقب الهداف لا يشغلني.. وأتمنى العودة للمنتخب (فيديو) باسم مرسي: لقب الهداف لا يشغلني.. وأتمنى العودة للمنتخب (فيديو)

التحرير

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قال باسم مرسي، مهاجم نادي ، إنه يركز مع فريقه للحصول على البطولات في الموسم الجديد، مؤكدًا أن طموحه ليس فرديًا حتى يهتم بالحصول على لقب هداف الدوري.

واكتسح الزمالك، نظيره الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.  

وعن عودته للمنتخب الوطني، أشار «باسم»، خلال تصريحاته لقناة sports، إلى أنه يجتهد في الملعب ويتمنى اللعب مجددًا للمنتخب لأن ذلك شرف لأى لاعب، نافيًا وجود أى خلافات بينه وبين الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للفراعنة.

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