مصدر: "زفة" وراء سماع أصوات طلقات نارية بميدان لبنان
مصدر: "زفة" وراء سماع أصوات طلقات نارية بميدان لبنان
12:34 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
سُمع دوي طلقات نار بالقرب من نزلة محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، مساء اليوم الإثنين.
مصدر أمني مسؤول بقسم العجوزة، أكد أنه لا صحة لما تردد عن وقوع اشتباكات أو مشاجرة بالأسلحة النارية.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تعود إلى مرور "زفة"، أطلق أحد المشاركين فيها طلقات نارية في الهواء؛ ابتهاجا بحفل الزفاف.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إصابة خفيرين بطلقات نارية في مشاجرة بالواحات.. والمباحث تطارد طرفيها
-
المشدد 7 سنوات لـ 13متهمًا بالسرقة بالإكراه في المطرية
-
"مكواة" وراء حريق شقة طبيب تخدير بميدان لبنان
-
3 سيارات إطفاء تخمد حريقا بشقة في ميدان لبنان
إعلان
إعلان