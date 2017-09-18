مصدر: "زفة" وراء سماع أصوات طلقات نارية بميدان لبنان

كتب - محمد شعبان:

سُمع دوي طلقات نار بالقرب من نزلة محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، مساء اليوم الإثنين.

مصدر أمني مسؤول بقسم العجوزة، أكد أنه لا صحة لما تردد عن وقوع اشتباكات أو مشاجرة بالأسلحة النارية.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تعود إلى مرور "زفة"، أطلق أحد المشاركين فيها طلقات نارية في الهواء؛ ابتهاجا بحفل الزفاف.