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مصدر: "زفة" وراء سماع أصوات طلقات نارية بميدان لبنان

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مصراوي Masrawy

مصدر: "زفة" وراء سماع أصوات طلقات نارية بميدان لبنان

12:34 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

سُمع دوي طلقات نار بالقرب من نزلة محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، مساء اليوم الإثنين.

مصدر أمني مسؤول بقسم العجوزة، أكد أنه لا صحة لما تردد عن وقوع اشتباكات أو مشاجرة بالأسلحة النارية.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تعود إلى مرور "زفة"، أطلق أحد المشاركين فيها طلقات نارية في الهواء؛ ابتهاجا بحفل الزفاف.

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