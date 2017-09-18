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إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو

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مصراوي Masrawy

إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو

12:33 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات ملاكي أعلى محور 26 يوليو.

غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الأمنية أعلى المحور، بوقوع حادث اتجاه ميدان لبنان، ووجود مصابين.

وانتقل رجال المرور لإزالة آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

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