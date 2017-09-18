حول العالم في 24 ساعة

عاصفة ضربت مقاطعة تيميس غربي رومانيا (أ ف ب)

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها شراء قطر مقاتلات بريطانية حديثة واعلان حركة حماس تجاوبها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، علاوة على اندلاع أعمال عنف في مدينة سانت لويس الأمركية جراء توجهات العنصرية من قبل بعض المسئولين.

1-حماس تستجيب لمطلب حركة فتح بحل لجنتها الإدارية في غزة



اجتماع قيادات حركة "حماس" الفلسطينية في غزة (أ ف ب)



أعلنت حركة "حماس" الإسلامية عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، كما تطالب حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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2- أعمال عنف بأمريكا بعد تبرئة شرطي أبيض في قضية قتل



أعمال عنف في مدينة سانت لويس الأمريكية (أ ف ب)

تشهد مدينة سانت لويس الأمريكية توترا بعد تبرئة شرطي أبيض من قتل رجل من ذوي البشرة السمراء، في قرار قضائي أدى إلى تظاهرات وأعمال عنف تسببت بإلغاء حفلين موسيقيين في عطلة نهاية الأسبوع.

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3- قطر تشتري 24 طائرة مقاتلة بريطانية من طراز "تايفون"



مقاتلة شبحية بريطانية من طراز "تايفون" (أ ف ب)



قال وزير الدفاع البريطاني سير مايكل فالون إن بلاده ترحب برغبة دولة قطر في المضي قدما لشراء طائرات بريطانية مقاتلة من طراز "تايفون" وتعزيز علاقات التعاون بين بريطانيا وقطر في المجال العسكري.

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4- مقتل 12 مدنيا في غارة للتحالف العربي في اليمن

آثار الدمار بعد غارة للتحالف العربي في صنعاء (أ ف ب)

قتل 12 مدنيا بينهم نساء وأطفال قرب صنعاء جراء غارة جوية نُسبت إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون وسكان المنطقة ووكالة أنباء تابعة للحوثيين.

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5- وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في عاصفة في رومانيا

عاصفة ضربت مقاطعة تيميس غربي رومانيا (أ ف ب)

توفى أربعة أشخاص وأصيب 12 آخرين خلال عاصفة ضربت مقاطعة تيميس غربي رومانيا، بحسب إدارة حالات الطوارئ.

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