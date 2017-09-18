10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال خالد الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية في الخارج إنهم يقبلون بالشيخ عبدالله آل ثاني ليقود الاصطفاف الشعبي لحل أزمة الدوحة، فيما حذرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي من أن كوريا الشمالية قد تواجه التدمير إذا اضطرت أمريكا للدفاع عن نفسها، وكشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن نصف العائلات المحتجزة في المخيمات القريبة من الموصل أتراك، وقال مارتن شولتز المرشح للانتخابات الألمانية ضد المستشارة أنجيلا ميركل إنها ليست شجاعة.

1 – الهيل: نقبل بالشيخ عبدالله قائدًا للاصطفاف الشعبي

المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل (أرشيفية)

عقب خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية بالخارج، على بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، مؤكدًا أن فيه دعوة لتوحيد الصفوف القطرية في ظل وجود كثير من الفئات الإصلاحية التي تعارض نظام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وأشار إلى أن المعارضة تقبل بالشيخ عبدالله كقائد للاصطفاف الشعبي لحل الأزمة الحالية.

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2- هالي: أمريكا ستدمر كوريا الشمالية إذا اضطرت للدفاع عن نفسها

مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي (أرشيفية)

حذرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، كوريا الشمالية قائلة إنها قد تواجه التدمير إذا جعلت الولايات المتحدة تضطر إلى اتخاذ إجراء دفاعي في وجه التجارب الصاروخية المتكررة من جانب بيونج يانج.

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3- العبادي: نصف العائلات المحتجزة في المخيمات القريبة من الموصل أتراك

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أرشيفية)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن نصف العائلات المحتجزة في المخيمات الموجودة بالقرب من مدينة الموصل، تحمل الجنسية التركية. وأوضح العبادي، في الحوار الذي أجرته معه وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، أن أغلب المحتجزين في المخيمات غير مُذنبين، مشيرا إلى تواصل الحكومة العراقية المتواصل مع حكومات بلادهم، لإيجاد طريقة مناسبة لتسليمهم.

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4- جوتيريش: أمام سو تشي "فرصة أخيرة" لإنهاء أزمة الروهينجا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش (أرشيفية)

شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أن أمام زعيمة ميانمار أون سان سو تشي "فرصة أخيرة" لإنهاء أزمة اللاجئين بغرب البلاد.

ووفقا لبيانات صدرت اليوم عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) فإن أكثر من 410 آلاف من مسلمي الروهينجا قد فروا من ولاية راخين بغرب البلاد إلى بنجلاديش منذ اندلاع موجة جديدة من أعمال العنف نهاية أغسطس الماضي، وأن الآلاف لا يزالون يصلون بصورة يومية.

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5- قاسمي: استفتاء كردستان العراق "يجر المنطقة للفوضى والتقسيم"

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (أرشيفية)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي" إن الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق سيكون "خطأ استراتيجيا" ويهدد أمن واستقرار العراق، و"يجر المنطقة للفوضى والتقسيم".

وقال قاسمي إن الإصرار على إجراء الاستفتاء يتعارض مع العملية السياسية في العراق، ويضرب كل الجهود المبذولة للحرب على الإرهاب في المنطقة.

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6- شولتس: ميركل ليست شجاعة ولن أنحني لإردوغان

رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز (أرشيفية)

في حوار تلفزيوني مع قناة دويتشه فيلة DW الألمانية، انتقد مارتين شولتس، منافس ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واتهمها بانعدام الشجاعة. وقال إنه ليس مستعدا للانحناء أمام إردوغان في قضية اللاجئين، موضحا خطته للتعامل مع قضية اللاجئين.

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7- تيلرسون: واشنطن يمكن أن تستمر في "اتفاقية باريس" للتغير المناخي

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسن (أرشيفية)

قال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن يمكن أن تستمر في عضوية اتفاقية باريس بشأن التغيير المناخي؛ على أن يكون ذلك في ظل ظروف جيدة.

وأضاف تيلرسون في مقابلة أجراها مع برنامج "واجه الأمة" الذي أذيع على شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية : "أن الرئيس دونالد ترامب منفتح في عملية البحث عن هذه الظروف الجيدة، والتي يمكن من خلالها الاستمرار في شراكة مع الآخرين بشأن قضية حماية المناخ والتي يتفق الجميع على أنها ما زالت تمثل تحديا".

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8- هربرت ماكمستر: كوريا الشمالية على وشك تهديد أمريكا بسلاح نووي

مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر (أرشيفية)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر إن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة للتحرك بشكل عاجل ردًا على تهديد كوريا الشمالية النووي.

وأضاف ماكماستر في تصريح أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن كوريا الشمالية على وشك تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بسلاح نووي.

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9- الأسد: حكومات غربية لا تزال تدعم الإرهابين في سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية)

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بعض الحكومات الغربية لا تزال تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر رغم ما بدأت تعانيه من ارتداد هذا الإرهاب على شعوب تلك الدول.

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10- البشير: الصراعات التي يشهدها السودان بدأت قبل الاستقلال

الرئيس السوداني عمر البشير (أرشيفية)

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن الصراعات التي تشهدها بلاده لم تكن وليدة عهد قريب ، بل بدأت قبل الاستقلال وتأتي في إطار الإستهداف وتحجيم الدور في المنطقة نسبة لما يتمتع به السودان من موقع استراتيجي وموارد طبيعية.

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