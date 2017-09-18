أديب عن بيان الشيخ عبدالله آل ثاني: «المصائب لا تأتي فرادى»

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علق الإعلامي عمرو أديب، على بيان الشيخ عبدالله آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر للشعب القطري، والذي يدعو فيه إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث الأزمة.

وقال أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون" :"المصائب لا تأتي فرادى، ابن من أبناء قطر، لا أحد يستطيع ادعاء أنه خائن، يقول إن الوضع يمضي إلى الأسوأ، ووصل إلى حائط مسدود".

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وتابع:"بيان عبدالله آل ثانى حاجة من اتنين، إما الأسرة الحاكمة تبحث عن حفظ ماء الوجه، لتصور أن الحل أتى من داخلها، أو أن هذا الرجل يتم سجنه غدًا أو بعد غد".